8 منتخبات تتأهل لمرحلة الحسم المؤهلة ليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أقيمت اليوم الخميس 8 مباريات في المرحلة الأولى من الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بواقع مباراتين في كل مسار من المسارات الأربعة التي قسمت إليها فعاليات الدور الفاصل.

وتأجلت لبطولة اليورو لتقام صيف العام المقبل، بعدما كان مقررا إقامتها الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد – 19.

المسار الأول:

واقترب منتخبا المجر وأيسلندا خطوة من التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما تغلبا على منتخبي بلغاريا ورومانيا على الترتيب بالدور الفاصل المؤهل للمسابقة القارية اليوم الخميس.

وفاز منتخب المجر 3 / 1 على مضيفه منتخب بلغاريا، فيما تغلبت أيسلندا 2 / 1على ضيفتها رومانيا ليلتقي المنتخبان المجري والأيسلندي سويا في 12 نوفمبر القادم، لتحديد المنتخب الصاعد منهما لبطولة (يورو 2020).

المسار الثاني:

وفي المسار الثاني تعززت آمال المنتخبين الأيرلندي الشمالي والسلوفاكي في بلوغ النهائيات عقب فوزهما على منتخبي البوسنة والهرسك وأيرلندا على الترتيب.

Advertisements

وفاز منتخب أيرلندا الشمالية 4 / 3 على مضيفه منتخب البوسنة بركلات الترجيح، فيما تغلبت سلوفاكيا على ضيفتها أيرلندا 4 / 2 بركلات الترجيح أيضا، ليلتقي منتخبا أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا سويا في 12 نوفمبر القادم.

المسار الثالث:

وواصل منتخبا صربيا و أسكتلندا حلمهما بالصعود لبطولة يورو 2020، بعدما تغلبا على منتخبي النرويج والكيان الصهيوين على الترتيب اليوم الخميس.

وفاز منتخب صربيا 2 / 1 على ضيفه منتخب النرويج بعد الوقت الإضافي، فيما تغلبت أسكتلندا 5 / 3 على الكيان الصهيوني، بركلات الترجيح ليلتقي المنتخبان الصربي والأسكتلندي سويا في 12 نوفمبر القادم، لتحديد المنتخب الصاعد منهما لبطولة اليورو.

المسار الرابع:

وتقدم منتخبا جورجيا ومقدونيا الشمالية خطوة نحو تحقيق حلمهما بالتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزهما على منتخبي بيلاروس وكوسوفو على الترتيب في الدور الفاصل المؤهل للمسابقة القارية.

تغلب منتخب جورجيا 1 / صفر على ضيفه منتخب بيلاروس، في حين فاز منتخب مقدونيا الشمالية 2 / 1 على ضيفه منتخب كوسوفو، ليلتقي المنتخب الجورجي مع نظيره المقدوني الشمالي في 12 نوفمبر القادم، لتحديد المنتخب المتأهل منهما لبطولة (يورو 2020).