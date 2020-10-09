عبد الحفيظ :الشناوي قد يعود السبت المقبل.. والوداد لن يُقيد الكعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مرور محمد الشناوي حارس الفريق بحالة طيبة، مقللاً من تأثير إصابته التي تعرض لها مؤخراً.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال سيد عبد الحفيظ :"محمد الشناوي بحالة طيبة في الوقت الحالي، سيعود إلى تدريبات الفريق يوم السبت بصورة طبيعية، أو يوم الاثنين على أقصى تقدير".

ويلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة في الدوري يوم الأحد المُقبل، في المباراة الأخيرة للفريق الأحمر قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف عبد الحفيظ :"أليو بادجي ومحمود وحيد يعانيان من إجهاد ويعودان السبت للتدريبات بصورة طبيعية، أما عربي بدر فهو غير مُصاب، وأيمن أشرف مستعد للمشاركة بصورة طبيعية".

وعن الوداد المغربي قال سيد عبد الحفيظ: "ما يتردد عن قيد الوداد للاعب أيوب الكعبي أمر مستحيل، لا يمكن أن يتم قيد لاعب خرج من القائمة بالفعل قبل ذلك".

وأنهى عبد الحفيظ :"في موسم 2012-2013 عند عودة محمد أبو تريكة وأحمد فتحي ومحمد ناجي "جدو" من الإعارات الخارجية، قمنا بقيدهم من جديد في القائمة الإفريقية رغم أنهم مقيدين في بداية الموسم قبل الإعارة، وفي النهاية كان لدينا 3 لاعبين في القائمة يحتلون 6 مقاعد، وهو ما يجعل قيد أيوب الكعبي مع الوداد مستحيلاً".