رسميًا..بعد فشل محاولة الهلال..حاتم بنعرفة يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي

كشفت إدارة نادي بوردو الفرنسي في بيان رسمي عن انضمام صانع الألعاب الدولي الفرنسي السابق “حاتم بن عرفة” لصفوف الفريق في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2020.

وقالت إدارة بوردو في البيان “يسرنا أن نعلن التوقيع مع حاتم بن عرفة حيث وقع لاعب الوسط المهاجم بعد اجتياز جميع الفحوصات الطبية اللازمة في صفقة مجانية”.

اللاعب ذو الأصول التونسية معروف لدى جميع عشاق كرة القدم، حيث فاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الأندية المختلفة التي مثلها، باستثناء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحاول كبير الكرة السعودية “الهلال” ضم اللاعب في نهاية شهر يناير الماضي، تمهيدًا لرحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب المطالب المالية الكبيرة للاعب صاحب الـ 33 عامًا.

وفي جعبة حاتم بنعرفة لقب الدوري الفرنسي في أربع مناسبات أعوام 2005 و2006 و2007 و2008، كما فاز بثلاثة كؤوس للرابطة المحترفة الفرنسية (2005 و2006 و2007).

وكان أحد أهم نجوم نادي أولمبيك مارسيليا، حيث قضى معه موسمين، فاز خلالهما بعدة ألقاب قبل أن يجرب حظه في الخارج مع نيوكاسل.

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وانتقل ابن مدية كلامارت إلى الدوري الانجليزي واختار اللعب لفريق جيوش المدينة “نيوكاسل يونايتد” الذي أمضى بين صفوفه أربعة مواسم، قبل أن يمثل هال سيتي لمدة موسم، وهو الأكثر تعقيدًا في مسيرته المهنية قبل العودة إلى فرنسا من أجل اعادة اكتشاف نفسه من جديد.

وفاز بنعرفة بالرهان في نادي “نيس” حيث قدم لاعب خط الوسط أفضل موسم في حياته المهنية خلال موسم 2015-2016، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتسببت العروض المذهلة التي قدمها حاتم بن عرفة مع نيس في دخوله للفريق المثالي للدوري الفرنسي ومن ثم الإلتحاق بصفوف باريس سان جيرمان، لكنه لم يترك أي بصمة لينتقل إلى ستاد رين.

وفي موسم واحد مع رين أظهر بن عرفة موهبة كبيرة، وساعد النادي على تحقيق كأس فرنسا 2019 ضد باريس سان جيرمان تحديداً.

وتوجه بن عرفة الذي لقب في فترة من الفترات بزين الدين زيدان إلى إسبانيا ليلعب بقميص بلد الوليد في يناير 2020، لكنه لم يلعب سوى خمس مباريات فقط ليعود هذا الصيف إلى فرنسا ويوقع مع بوردو.