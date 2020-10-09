مودريتش لجمهور ريال مدريد: عليكم تذكر جاريث بيل دائمًا..ستفعلوا ذلك لهذا السبب!

دافع صانع الألعاب الدولي الكرواتي “لوكا مودريتش” عن زميله السابق في ريال مدريد جاريث بيل، في تصريحات تداولتها كبرى الصحف الإسبانية والإنجليزية اليوم الخميس، حيث طالب جمهور الريال خلال حديثه بتذكر الفترة التي قضاها جاريث بيل على ملعب سانتياجو برنابيو بسبب تأثيره “غير العادي” على حد وصفه.

وقال لوكا مودريتش الذي انضم إلى ريال مدريد من توتنهام في الميركاتو الصيفي 2012 لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية “لقد أمضيت الكثير من الوقت مع جاريث بيل. تقريبًا كل مسيرتي الاحترافية، بواقع أربع سنوات مع توتنهام، وسبع سنوات في ريال مدريد، ما يمكنني قوله عن جاريث بيل: أنه رجل رائع”.

وأضاف “جاريث بيل شخصية خجولة بعض الشيء، تشبه شخصيتي، وما قيل عنه مؤخرًا ليس عادلاً، ربما تم الحكم عليه في السنوات القليلة الماضية، لكن ما فعله في مدريد كان استثنائيًا”.

وتابع لوكا مودريتش حديثه “بالنسبة لي، سيتم تذكر جاريث بيل دائمًا كلاعب قدم الكثير لنادي ريال مدريد. لقد قيلت الكثير من الأشياء غير الصحيحة عنه، لكن جاريث بيل لم يكن لديه أية مشكلة مع أي شخص في غرفة الملابس، إنه رجل رائع”.

جاريث بيل كان يُجيد الإسبانية

حرص النجم الكرواتي كذلك على نفي المعلومات التي ترددت في وسائل الإعلام الإسبانية، عن فشل جاريث بيل في تعلم اللغة المحلية بسبب اهتمامه المفرط بالجولف.

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وأوضح لوكا مودريتش “بيل كان يتحدث الاسبانية، صحيح لم يجر أية مقابلات صحفية باللغة الإسبانية، ولكن في غرفة خلع الملابس كان يمزح قليلاً ويتحدث معنا بالإسبانية، وكان الجميع سعداء معه حقًا”.

وأكد لاعب دينامو زغرب الأسبق “الجميع سيتذكر ما فعله بيل مع ريال مدريد بعد سنوات. في الفترة القليلة الماضية ظهرت بعض الأشياء وربما نسوا ما فعله بيل مع الريال، لكن في غضون أشهر معدودة سيُذكره الجميع كلاعب رائع ولاعب مهم في تاريخ ريال مدريد“.

وختم حديثه “كل شخص لديه سلوكه الخاص، ويفعل الأشياء بطريقته الخاصة. وجاريث كان كذلك، لم يكن حقاً يتواصل مع الجميع، لكني أخبرك شيئًا؟ كان من الجيد حقًا وجوده في غرفة تغيير الملابس وأنا آسف جدًا لأن كل ما فعله قد تم نسيانه في العام الماضي”.

وانضم بيل إلى ريال مدريد من توتنهام في ما كان رقمًا قياسيًا عالميًا حينها بمبلغ 86 مليون جنيه إسترليني في عام 2013 قبل أن يغادر هذا الصيف عائداً لتوتنهام بعد سبع سنوات في النادي الملكي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الاسباني في مناسبتين.