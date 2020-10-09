آداما تراوري يكشف عن أحد أسرار تفضيل إسبانيا على منتخب مالي

شكل الجناح القوي “أداما تراوري” أحد أفضل مفاجآت المنتخب الإسباني يوم أمس الاربعاء، حيث قدم مستوى فني وبدني مذهل أمام المنتخب البرتغالي.

لكن جناح ولفرهامبتون اعتبر أن ما قدمه انعكاس لعمله الجاد على مدار سنوات منذ رحيله عن أكاديمية لاماسيا ، وتحديه لنفسه على ملاعب الإنجليز.

وسجل آداما تراوري ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا، ووعد عشاق “لاروخا” ببذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة، مستغلاً الفرصة للتحدث عن سر تفضيل إسبانيا على منتخب بلده الأصلي “مالي”.

وبدأ تراوري حديثه مع وسائل الإعلام عن القوة البدنية التي يتوفر عليها منذ عامين، وتطوره على المستوى الجسدي عما كان عليه في أيامه الأولى رفقة برشلونة.

وقال تراوري “هناك عمل بالطبع. العمل الوقائي يتم دائمًا، لكن لا أقوم بعمل أوزان لأن جيناتي تجعلني أكسب حجم عضلات بشكل سريع”.

وواصل “لم يتم اختباري قط لمسافة 100 متر، لكن أود ذلك. باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أخبروني بالفعل أنني أركض بسرعة قياسية، هذا جزء مني، ومن طريقة لعبي وأنا أستخدم هذه الجودة لمصلحتي كي أقدم مستوى فني مميز على أرض الملعب يساعد فريقي”.

وعن زميله أنسو فاتي، قال آداما “أتحدث معه عن كل شيء. كنا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة منذ أيامنا في لاماسيا، نعلق على الأوقات التي قضيناها معًا في برشلونة“.

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كما سُئل تراوري بعد ذلك عن سر تألقه الدائم في الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي، فرد قائلاً “المباريات ضد فرق رائعة مثل مانشستر سيتي تجذب الانتباه دائمًا. لقد كنت أعمل لفترة طويلة وهذه عقليتي، وأنا أتحسن يوم بعد يوم، وإذا كنت مثل الأمس يعني أنني أضعت يوماً من حياتي”.

سر من الأسرار

اعترف آداما تراوري أن عدم مقابلته لمواطنه عمر كانوتيه – أسطورة مالي ونادي إشبيلية – في السنوات الأخيرة، أحد الأسباب التي أدت إلى تمثيله لمنتخب إسبانيا على حساب منتخب مالي.

وألمح اللاعب إلى أن انقطاع الاتصال بينه وبين عمر كانوتيه أثر على قراره فيما بعد باختيار منتخب إسبانيا.

وقال تراوري “لم أتحدث إلى فريدريك عمر كانوتيه عن هذا الاحتمال لأننا لم نلتق منذ فترة. إلتقيت بعمر كانوتيه عندما كنت صغيرًا جدًا، لكن هذه المرة لم أتمكن من التحدث معه أو مقابلته للتحدث حول مسألة اختيار منتخب مالي أو منتخب إسبانيا”.

وتابع مهاجم الذئاب ولفرهامبتون “المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي أوصاني بأن أقدم أفضل ما لديّ، وأظهر إمكانياتي الحقيقية، ما يطلبه مني بشكل فردي هو مساعدة للمنتخب الوطني قدر الإمكان لمحاولة الفوز بالمباريات”.

وختم حديثه برسالة شكر لطاقم المنتخب الاسباني “أشكر المدير الفني على ثقته بي. و الطاقم الفني والطبي الذي دعمني. حان الوقت الآن لإظهار هذه الثقة على أرض الملعب”.