توخيل يُعلن قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021/2020

أرسل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان “توماس توخيل” إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” القائمة التي سيخوض بها مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 الذي سينطلق مع حلول نهاية الشهر الجاري.

ضمت قائمة باريس سان جيرمان 24 لاعبًا بما في ذلك اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، وهم “دانيلو بيريرا ومويس كين وألساندو فلورنزي ورافينيا ألكانتارا”.

وخرج الظهير الأيسر الإسباني “خوان بيرنات” من قائمة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال بسبب الإصابة التي تعرض لها وستبعده عن الملاعب حتى بداية العام المقبل.

ويواجه باريس سان جيرمان أندية “مانشستر يونايتد الانجليزي وريد بول لايبزيج الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي” في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومقارنة بالقائمة التي شاركت في الأدوار النهائية للمسابقة الموسم الماضي في لشبونة، فإن الأسماء الجديدة هي الإضافات في هذه القائمة والذين عوضوا المغادرين.

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وحل ألساندرو فلورنزي محل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا الذي غادر إلى تشيلسي، أما المهاجم الإيطالي “مويس كين” فقد حل محل المنقذ في ربع النهائي تشوبو موتينج الذي غادر إلى بايرن ميونخ.

وجاءت قائمة باريس لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :

حراس المرمى : كيلور نافاس، سيرخيو ريكو، ليتيلييه

خط الدفاع : ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو، كيهرير، فلورنزي، داجبا، بيكر و كورزاوا.

خط الوسط: ماركو فيراتي، باريديس، ادريسا جاي، اندير هيريرا، بابلو سرابيا، دراكسلر، دانيلو بيريرا، رافينيا ألكانتارا.

الهجوم : كيليان مبابي، نيمار جونيور، أنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي و مويس كين.