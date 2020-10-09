زيدان يعلن قائمة ريال مدريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021/2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” النقاب عن القائمة النهائية التي سيخوض بها زين الدين زيدان منافسات دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بموسم 2021/2020.

شهدت قائمة ريال مدريد تواجد جميع لاعبي الفريق بما ذلك الأسماء الغائبة عن مباريات الفريق الأخيرة بداعي الإصابة أمثال إدين هازارد وتوني كروس وإيدير ميلتاو وداني كارفخال.

ولم يجر زيدان الكثير من التغييرات مقارنة بقائمة ريال مدريد التي لعبت النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث قام بإضافة العائدين من الإعارات “مارتن أوديجارد وأندري لونين وألفارو أدريوزولا” بدلاً من المغادرين في الميركاتو الصيفي “جاريث بيل وخاميس رودريجيز وابراهيم دياز وألفونس أريولا”.

البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا، صاحب 13 لقبًا، سيستهل موسمه الجديد في دوري الأبطال بمواجهة إنتر ميلانو الإيطالي ثم شاختار دونيتسك الأوكراني، وسيختتم مرحلة ذهاب دور المجموعا بلقاء بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وكان ريال مدريد قد ودع المسابقة في الموسم الماضي من دور الـ 16 على يدي أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالترتيب.

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وجاءت أسماء قائمة ريال مدريد التي ستمثله في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي و لويس لوبيز.

خط الدفاع : سيرخيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميلتاو، مارسيلو، فيرلان ميندي، داني كارفخال، ألفارو أدريوزولا، فيكتور شوست، ميجيل جوتيريز وسيرخيو سانتوس.

خط الوسط : كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، مارتن أوديجارد، فرانشيسكو ايسكو، مارفين بارك، سيرخيو اريباس، كارلوس دوتور وأنطونيو بلانكو.

خط الهجوم : كريم بنزيمة، إدين هازارد، لوكا يوفيتش، ماركو أسينسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، هوجو دورو وخوان لاتاسا.