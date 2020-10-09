الامارات | محمد العطاس.. «موهوب بولينغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العطاس.. «موهوب بولينغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أكتوبر 2020 كشف مدافع فريق الجزيرة، محمد العطاس، عن موهبة جديدة تضاف إلى مهاراته في كرة القدم، بعد أن عرض شريط فيديو على حسابه في «تويتر»، يظهر خلاله مهاراته في لعبة البولينغ، بتسديد كرة ذات وزن 7.26 كيلوغرامات، بأسلوب استعراضي من بين قدميه، قبل أن تأخذ طريقها على المسار الصحيح، وتسقط القطع في نهاية المسار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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