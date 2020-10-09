الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي شباب الأهلي - الظفرة 18:30 العين - خورفكان 18:30 الوحدة - الوصل 21:00 الدور التمهيدي للكأس الإمارات - التعاون 17:05 العربي - البطائح 17:05 Advertisements الحمرية - دبا الحصن 17:05 مباريات ودية اليابان - الكاميرون 16:00 تونس - السودان 19:00 المغرب - السنغال 22:00 نيجيريا - الجزائر 23:30 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.