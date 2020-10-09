الامارات | «الرابطة»: رصد حالات كورونا ليس سبباً في تأجيل المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة»: رصد حالات كورونا ليس سبباً في تأجيل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة المحترفين في بيان صحافي أمس، أنه بحسب بروتوكول الموسم الجديد لن يتسبب رصد حالات إيجابية لكورونا في تأجيل المباريات، إلا في حال إيقاف أو إلغاء المسابقة من الجهات المختصة. وقالت إن الأندية مطالبة بتسليم نتائج الفحص بحد أقصى قبل ساعة ونصف من موعد المباراة. وقالت إنه في حال إلغاء المسابقة قبل نهاية الدور الأول، يلغى الموسم دون تتويج بطل أو هبوط. وفي حال كان الإلغاء بعد نهاية الدور الأول يتم الاحتكام لآخر ترتيب بشرط التساوي في المباريات الملعوبة، وفي حال عدم التساوي يتم احتساب الترتيب النهائي لآخر جولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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