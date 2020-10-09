الامارات | محمود خميس يهوى الصور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أكتوبر 2020 واصل نجم فريق النصر، محمود خميس، هوايته في الظهور بالصور أمام إحدى سياراته أو في صالة الجيم الخاصة به، ونشر اللاعب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة وهو يجلس أمام سيارته بشكل إعلاني جديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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