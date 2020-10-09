الامارات | أمل وائل: تحقق حلمي بلقاء بيكهام.. وأتمنى رؤية «أبيض السيدات» في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن أمل وائل: تحقق حلمي بلقاء بيكهام.. وأتمنى رؤية «أبيض السيدات» في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لاعبة منتخب السيدات لكرة القدم، أمل وائل، عن حلمها في مواصلة طموحها وحلمها بتمثيل الأبيض في محافل دولية كبرى، مثل كأس العالم للسيدات، ورؤية لاعبات إماراتيات يحترفن اللعبة في الخارج.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت مشواري مع كرة القدم عندما كان عمري ست سنوات، وتحديداً عام 1996، إذ كنت أتابع مباراة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وقد أحببت فريق تشيلسي مع أنه لفتت انتباهي لاعب في الفريق المنافس، وهو ديفيد بيكهام، وكان يعجبني أسلوبه وطريقة لعبه (قبل اعتزاله)، وكان حلم حياتي أن ألتقي به وقد تحقق ذلك خلال إحدى زياراته إلى دبي حيث حفزني على مواصلة اللعب».

وأضافت: «محلياً، أنا معجبة بأسلوب وطريقة لعب لاعب الوحدة إسماعيل مطر، ونجم الجزيرة عمر عبدالرحمن (عموري)، فضلاً عن طريقة لعب حارس مرمى نادي الوحدة محمد الشامسي».

وتابعت: «رغم أنني وجدت في البداية معارضة من الأسرة لممارسة اللعبة بسبب تقاليد المجتمع، إلا أنني وجدت تشجيعاً كبيراً من والديّ كونهما من محبي الرياضة، لذا أوجه رسالة لجميع الأسر بضرورة عدم منع بناتها من مطاردة أحلامهن، وتركهن يجرّبن ويفشلن ويتعلمن».

وعن الكيفية التي انتقلت بها للعب في المنتخب، قالت: «قبل انتقالي للعب في المنتخب تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي، وخلال فترة العلاج تأهلت من الإصابة بطريقة صحيحة، وبدأت بعدها أظهر في الملعب من خلال اللعب في الدوري مع نادي أبوظبي للسيدات، حتى تم اختياري للمنتخب».

يذكر أن أمل وائل من العناصر المميزة في منتخب السيدات، وتلعب في مركز المهاجم الصريح وترتدي القميص رقم 17.

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لاعبة منتخب السيدات:

- «واجهت في البداية معارضة أسرتي لعب الكرة بسبب التقاليد».

- «رسالتي للأسر: لا تمنعوا الفتيات من مطاردة أحلامهن».

- «بدأت مشواري مع كرة القدم عندما كان عمري ست سنوات».

معجبة بأسلوب عموري وإسماعيل مطر.

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