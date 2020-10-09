الامارات | مدرب البطائح: سأعدّ فريقاً ينافس على كل البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البطائح: سأعدّ فريقاً ينافس على كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الجديد لفريق البطائح، الإيطالي جيوفاني تديسكو، إنه متفائل بالفترة المقبلة، وإنه على الرغم من مرور يومين فقط على توليه مهمة قيادة الفريق، إلا أنه «سيعد فريقاً قوياً مستقبلاً ينافس على كل البطولات». وأعلن البطائح التعاقد رسمياً مع جيوفاني في مؤتمر صحافي، حيث يحلّ خلفاً للمصري عصام عبده، ويخوض اليوم لقاء العربي في تمهيدي الكأس. وقال مشرف قطاع الكرة في النادي، سعيد العاجل، إن التعاقد مع جيوفاني يتماشى مع تطلعات الفريق الراغب في المنافسة بالبطولات، وقال إنه سبق له أن نال لقب المدرب المثالي في الدوري المالطي. وكشف جيوفاني أنه تحدث إلى نجم الشارقة، الإيطالي إيغور، وحصل منه على معلومات مشجعة عن الإمارات، قائلاً إنه على صداقة وطيدة به. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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