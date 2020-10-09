الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتا

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام، الأسلوب الحضاري لنادي بني ياس، قبيل مباراته أمام حتا في كأس الخليج العربي، حيث بث شريط فيديو مبتكراً، يبرز أهم المعالم السياحية لمدينة حتا، بجانب المراحل الأخيرة لإعداد السماوي قبل المباراة.

راتب

أبدى إداري في أحد أندية الدوري استغرابه من طلب أحد اللاعبين الأجانب في الفريق بزيادة راتبه، مشيراً إلى أن الأندية في الوقت الحالي تتجه إلى تخفيض الرواتب، وأنه يجب على اللاعب أن يشعر بالسعادة لأنه لم يتم تخفيض راتبه.

غيرة

شعر اللاعب الأجنبي بالغيرة من زميله البرازيلي في الفريق، بعدما قررت إدارة النادي زيادة راتبه الشهري وحوافزه المادية، تقديراً لتألقه وبروزه بمستوى متطور، خصوصاً أن النادي يعوّل عليه كثيراً هذا الموسم.

مترجم

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عزز مترجم اللغات اللاتينية بأحد الأندية علاقته مع اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، وبات يحظى بتقدير كبير منهم، كونه يمثل حلقة الوصل بينهم وبين المدرب وبقية اللاعبين.

بطل

كشف بطل سابق في ألعاب القوى عن أن اختلافه مع مدربه قاده لتغيير رياضته، بحيث أصبح عضواً حالياً في مجلس إدارة اتحاد لعبة قتالية، مؤكداً أنه محظوظ بذلك.

صفقة

حصل لاعب على وعد من أحد أندية الدوري للتوقيع معه خلال الفترة المقبلة، في صفقة انتقال حر، لكنه بات يخشى عدم إتمام الصفقة نتيجة تغيير المدرب.

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