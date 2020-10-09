الامارات | الكيك بوكسينغ علاج جوناثاس من الإصابة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أكتوبر 2020 يعتمد لاعب الشارقة، البرازيلي جوناثاس جيسوس، على تدريبات الكيك بوكسينغ ضمن البرنامج العلاجي الخاص بالإصابة التي تعرّض لها، وأبعدته عن قائمة «الملك» في النصف الأول من الموسم، ونشر جوناثاس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابه في «إنستغرام» أثناء خوض بعض التدريبات التي تتناسب مع إصابته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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