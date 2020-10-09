الامارات | مدرب المنتخب: سأتعرف إلى اللاعبين في ودية أوزبكستان.. وراضٍ عن اختياراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: سأتعرف إلى اللاعبين في ودية أوزبكستان.. وراضٍ عن اختياراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكولومبي خورخي لويس بينتو، إن المباراة الودية الاثنين المقبل أمام أوزبكستان ستكون فرصة جيدة لاختبار تحضيرات اللاعبين في القائمة الجديدة. وأضاف في تصريحات صحافية: «سأتعرف إلى اللاعبين ومستوياتهم بشكل أكبر في المباراة الودية المقبلة». ويتدرب الأبيض حالياً على استاد حميد الطاير بنادي النصر ضمن معسكر دبي المستمر حتى 12 الجاري، موعد لقاء أوزبكستان. وقال بينتو: «راض على اختياراتي، ورغم أن المنتخب يفتقد لاعبين كبيرين هما عمر عبدالرحمن وأحمد خليل للإصابة، فإن الموجودين سيعوضون غيابهما». وأوضح أن انطلاقة الموسم ستشكل فرصة أكبر لتوسيع دائرة الاختيار، وكشف أن المنتخب، وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً، سيخوض وديتين نوفمبر المقبل. وتابع: «أتمني الاستفادة الفنية من مثل هذه التجارب وصولاً باللاعبين إلى مراحل إعداد أفضل». وأدى المنتخب تقسيمتين أول من أمس: الأولى أمام رديف النصر فاز فيها بسداسية، فيما انتهت الثانية بفوز الفريق الأول للنصر بهدفين نظيفين.

وأشرك بينتو اللاعبين كافة خلال التقسيمتين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، وتجربة عدد من الجمل التكتيكية والخطط التي سيتبعها خلال المباريات المقبلة. يذكر أن ودية أوزبكستان ستقام على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

فاز المنتخب ودياً على رديف النصر، وخسر من الفريق الأول للعميد.

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