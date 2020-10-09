الامارات | «انتخابات الدراجات» تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الدراجات» تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الانتخابات لاتحاد الدراجات، برئاسة محمد العامري، القائمة الأولى للمرشحين في الدورة الانتخابية 2020-2024.
وقال المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، حسن المرزوقي، في تصريح صحافي: «إنه تم اعتماد المرشحين نورة الجسمي (نادي النصر)، ومنصور بوعصيبة (شباب الأهلي) لفئة رئيس مجلس الإدارة، وتقدم لفئة عضو مجلس الادارة كل من: ياسر الدوخي (الشارقة)، حارب عبدالرزاق (الجزيرة الحمراء)، نايف المنصوري (مسافي)، عبدالله الكعبي (مصفوت)، محمد القبيسي (أبوظبي)، وخليفة بن عمير (العربي)».
وأضاف: «تم استبعاد المرشح أحمد المطيوعي بسبب المؤهل العلمي، أما فئة العنصر النسائي فضمت كلاً من اليازية السويدي (الحمرية)، وخلود الظاهري (الفجيرة)».
وأكد أن «باب الطعن على القائمة النهائية للمترشحين سيفتح الأحد المقبل ويغلق الخميس المقبل، وستصدر لجنة الطعون قراراتها في 21 الجاري».
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