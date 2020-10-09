الامارات | 23 بطولة تصنيفية ينظمها اتحاد التنس حتى نهاية 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 بطولة تصنيفية ينظمها اتحاد التنس حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التنس عن تنظيم 23 بطولة تصنيفية محلية بالتنس حتى نهاية العام الجاري ضمن خطة المسابقات التي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم لاحقاً اعتماد البطولات التي تقام في 2021، وفقاً لمعطيات المنافسات المقبلة.

وقال في بيان أمس: «ستقام البطولة الأولى بداية من 15 أكتوبر الجاري، والثانية في 24 أكتوبر الجاري، بإشراف ومتابعة فريق عمل اتحاد الإمارات للتنس، وذلك بعد أن تم تأمين جميع المتطلبات الصحية».

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