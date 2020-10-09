الامارات | «الصفقات الجديدة» ترفع الإثارة بين الوحدة والوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفقات الجديدة» ترفع الإثارة بين الوحدة والوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوحدة مع الوصل في ختام ذهاب الدور الأول، اليوم، في كأس الخليج العربي، الساعة التاسعة مساء على استاد آل نهيان في أبوظبي، وسط ترقب كبير من جمهور الفريقين لمشاهدة الصفقات الجديدة التي أبرمها كل فريق.

ويخوض المدرب الصربي، رازوفيتش، أول اختبار له مع «العنابي»، بعدما انتقل إلى تدريب الفريق قادماً من الظفرة. وتتصدر الصفقات الجديدة اهتمامات الجمهور، إذ يراهن الوحدة على المولدوفي لوفانور القادم من شباب الأهلي، بعدما ظهر بمستوى جيد في المباريات الودية، وتتجه الأنظار كذلك إلى الدولي السلوفيني تيم ماتافز، الذي لم يحرز أي هدف في خمس مباريات ودية. في المقابل، يراهن الوصل على ثلاثة لاعبين أجانب جدد، هم: البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي جواو فيغريدو، بينما ضم حسن إبراهيم ومحمد سبيل من شباب الأهلي. من جهته، اعتبر مدرب الوحدة، رازوفيتش، أن توليه مهمة تدريب «العنابي» فرصة جيدة له لتحقيق البطولات مع نادٍ كبير مرشح للمنافسة دائماً على الألقاب.

Advertisements

وقال في مؤتمر صحافي: «العمل في فريق مثل الوحدة بوابة للبطولات، لكني لست هنا لإعطاء أي وعود، وما أستطيع قوله إننا سنعمل بأفضل صورة ممكنة وتطوير أداء الفريق ومحاولة حصد الألقاب». وأضاف: «نسعى للظهور بشكل جيد في أول لقاء رسمي، بعد أن عشنا لحظات صعبة، أعتقد أننا في مستوى جيد نوعاً ما، رغم أننا مازلنا نحتاج إلى مزيد من الوقت». وأشار إلى أنه يعرف الوصل ومدربه جيداً، وقال إن «الفهود» لعب مباريات ودية أكثر من الوحدة، ومتفوق من الناحية البدنية، لكنه مستعد للمواجهة، مشدداً على أهمية المباراة كونها ستعطي الكثير من الأجوبة عن حالة الفريق ومدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

جمهور الوحدة ينتظر من السلوفيني ماتافز، فكّ صيامه التهديفي اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news