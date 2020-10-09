شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: المقاصة ليس للبيع ولكن هناك اتجاه لتغيير اسم النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة على عدم وجود نية لبيع النادي مثلما يتردد في وسائل الإعلام الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما ستم بيعه هو حق رعاية فريق الكرة والحقوق التسويقية للنادي.

وقال سليم في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «المقاصة نادي أهلي مثله مثل الأهلي والزمالك، ولا يجوز بيع النادي بالطريقة التي حدثت مع الأسيوطي».

وتابع: «شركة مصر للمقاصة سبورت مستحوذة على حقوق رعاية النادي، وهو ما سيتم بيعه خلال المرحلة المقبلة». واختتم سليم كلامه ملمحًا إلى إمكانية تغيير اسم مصر للمقاصة حال استحواذ شركة جديدة على حقوق رعايته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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