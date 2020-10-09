شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فتى تلى «تلي ناتش» للأطفال بنادي ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، عن إقامة حفل فتى «تلي ماتش »بالنادى لأبناء المدينة فى إطار احتفالات المدينة بالعيد القومي وأعياد ٦ أكتوبر. وقال المستشار محمد المسلاوي عضو مجلس الإدارة إن إقامة مهرجان للأطفال غدا الجمعة أتى احتفالا بالعيد القومي للمدينة.ويضم برنامج_الحفل، العاب تلي ماتش والعاب ترفيهية ؤذلك علي حمام السباحة رقم (١) من الساعة ٤ م وحتي ٦ م . وأشار ا«المسلاوي»إلى أن الإحتفالية تشمل إقامة حفل فتى للأطفال وفقرات متنوعة في حديقة النافورة من الساعة ٦ م حتي ٨ م الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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