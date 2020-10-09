شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفع مكافأة الفوز علي حرس الحدود الي 25 الف جنيه بعد البقاء في الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفي أمين عضو مجلس إدارة نادي اسوان والمشرف العام على الكرة، أن مجلس الإدارة قرر رفع مكافأة الفوز والبقاء في الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى 25 الف جنيه، عقب الفوز الهام الذى حققه الفريق اليوم على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، فى إطار مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

واضاف أمين، أن هذه المكافآت استثنائية، لضمان بقاء الفريق فى الدورى الممتاز، وتاتى تقديرا لللاعبين والجهاز الفني بعد تاكيد حلم البقاء.

من جانبه قال مجدى سبالك نائب رئيس نادي اسوان أنه فى المقابل، سيتم كذلك دراسة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، وباقى عقود اللاعبين، للبدء في صرفها عقب تدبير موارد مالية و أنه بالنسبة للعروض المقدمة لبعض اللاعبين للانتقال لأندية الدوري الممتاز الأخرى، سيتم كذلك دراستها مع الجهاز الفني، حيث تقدمت فعلياً أندية انبى والاتحاد السكندري والمصرى و الجونة للحصول على خدمات بعض اللاعبين.