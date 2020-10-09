مستند: مرتضى منصور يعترف بعقوبات الأولمبية ويطالب وزير الرياضة بوقفها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطاب رسمي لوزير الشباب والرياضيه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربعة سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد و هاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.
وطالب رئيس الزمالك في الخطاب من وزير الرياضة ايقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية ، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.
وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي والتي تضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.
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