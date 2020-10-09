شكرا لقرائتكم خبر عن مستند: مرتضى منصور يعترف بعقوبات الأولمبية ويطالب وزير الرياضة بوقفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطاب رسمي لوزير الشباب والرياضيه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربعة سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد و هاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.



وطالب رئيس الزمالك في الخطاب من وزير الرياضة ايقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية ، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.



وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي والتي تضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.