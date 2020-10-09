شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضمن بقائه في الدوري الممتاز بريمونتادا في شباك حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أسوان فوزا صعبا وغاليا على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة 2/1، مساء اليوم الخميس، على ملعب كلية الشرطة بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري المصري، ليضمن أولاد النيل البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد وصوله للمركز العاشر برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 في المركز السادس عشر.

تقدم حرس الحدود بهدف سجله التونسي أيوب بن مشارك في الدقيقة (7)، ولكن إبراهيم جلال نجم أسوان كان له رأي آخر وسجل هدفين في الدقيقتين (51) و(66).

وتسبب الهدف الثاني في اعتراض لاعبي حرس الحدود، وطالبوا الحكم أحمد الغندور باللجوء لتقنية الفيديو، وهدد لاعبو الفريق بالانسحاب من اللقاء قبل أن يتراجعوا، بعد أن تأكد الغندور من صحة الهدف.