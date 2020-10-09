شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من أسوان بعد البقاء فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، أن مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد ضمان الفريق البقاء في مسابقة الدوري الممتاز.
وقال أحمد سليمان:"مجلس إدارة اسوان قرر صرف 25 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب، بعد ضمان القريق البقاء في مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل".
وأضاف :"رفعنا المكافآت من 10 الاف جنيه إلى 25 ألف جنيه، تقديرا للمجهود الذي بذله اللاعبين في مباراة اليوم"، مؤكدا :"اللاعبون كانوا رجالة ويستحقون تلك المكافأة".
وكان أسوان حقق الفوز على حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.
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