شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزاحم الزمالك على مهاجم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي بيراميدز فى مفاوضات مكثفة مع نادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع محمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد أبدي رغبته فى الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يحسم العرض المادي الصفقة لأحد الناديين.