شكرا لقرائتكم خبر عن الإختبار الفني يحسم مصير مشاركة مدافع المصري امام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري علي ماهر، المدير الفني للمصري، اختبار فني، لمحمود حمد، مدافع الفريق، لتحديد مدي قدرته علي المشاركة امام المصري.

ويلتقي الإسماعيلي، مع المصري، الجمعه، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر للدوري.

وانتظم حمد، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما اكد مدحت مختار، اخصائي التأهيل علي جاهزية اللاعب، للمشاركة في المباريات، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وابعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة المنقضية.