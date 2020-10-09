الاتحاد يتحدى سموحة.. المقاولون «طمعان» فى طنطا.. وصدام فى «ديربى القناة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من تحقيق رقم قياسى بعد الفوز الذى حققه على إنبى بثلاثة أهداف نظيفة أمس الأول، ضمن الجولة الـ32 لبطولة الدورى، ورفع الأهلى رصيده إلى 27 فوزا فى الموسم، ويتبقى أمامه فوز واحد لتحقيق الرقم القياسى المسجل للأهلى بأكبر عدد انتصارات فى موسم واحد بالدورى (٢٨ فوزًا فى موسم ٢٠١٧-٢٠١٨).

واعتبرت لجنة التخطيط الفوز بمثابة كتابة شهادة ميلاد لموسيمانى بعد تفوق لاعبى الأحمر ومستوى الأداء والنتيجة، خصوصا عودة مروان محسن للتهديف بعد نجاحه فى تسجيل هدفين وتقديمه عرضا جيدا، ليعود الأهلى مرة أخرى لإمتاع جماهيره بعد غياب فترة طويلة، وتزداد ثقة عشاق النادى فى المدرب الجديد بيتسو موسيمانى بالقدرة على إعادة المارد الأحمر مرة أخرى لتقديم عروض تليق بمكانة وتاريخ الأهلى.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقررة الأحد المقبل فى الجولة الـ33 للدورى، وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى بداية التحضير لمواجهة بيراميدز، فيما قام الرباعى (محمد الشناوى، ومحمود وحيد، وأليو بادجى وسعد سمير) بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش المران، فيما واصل أليو بادجى، لاعب الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص به؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى. وأدى بادجى جلسة فى «الجيم» وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذى يقوم بتنفيذه على هامش التدريبات. واشتكى بادجى من إصابة فى كاحل القدم أبعدته عن مباراة إنبى، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى.

وعقد عبدالحفيظ جلسة مع سمير عدلى، المدير الإدارى؛ للاطمئنان على كافة إجراءات السفر والترتيبات الخاصة بوصول البعثة قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام بطل المغرب. وتتوجه بعثة الأهلى إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، فيما يخوض الفريق مباراة بيراميدز فى الدورى يوم الأحد فى الدورى.

وأدى الأهلى مرانه صباح أمس دون راحة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى مسحة طبية قبل انطلاق المران.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى منح اللاعبين راحة أمس الخميس، على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدنى خفيف وتقسيمة قوية فى منتصف الملعب. ومن المقرر أن يجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

من جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، إن الإيجابيات فى مباراة إنبى كثيرة، وفى مقدمتها الفرص التى حصل عليها الأهلى على مدى شوطى اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا فى التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذى يرغب فيه. وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذى أظهر شخصية قوية فى التسجيل خاصة فى الهدف الثانى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن الجهاز الفنى سعيد بفرصة المشاركة التى حصل عليها عدد كبير من اللاعبين خاصة الشباب مثل عربى بدر، وكذلك مشاركة وليد سليمان وجونيور أجايى بعد فترة من الغياب، وأن الفريق يتحسن بشكل مستمر.

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وأشار موسيمانى إلى أن الإصابات والغيابات وراء توظيف عربى بدر وحسين الشحات فى الجبهة اليمنى، وأن الفوز أهم ما فى المباراة، وألمح إلى أن الجهاز الفنى يعمل بشكل مستمر على تطبيق فلسفة الاستحواذ وغزارة التمرير واسترجاع الكرات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن.

وأضاف أن مباراة إنبى شهدت الدفع بمروان محسن وكذلك أجايى فى رأس الحربة، وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة فى الخط الأمامى حتى الآن. وأكد موسيمانى أنه يطمح فى إسعاد جماهير الأهلى من خلال أداء قوى ونتائج طيبة، وأن مواجهات دورى الأبطال ستكون مختلفة عن المنافسة فى الدورى، مشددًا على أن الأهلى جاهز لكل الاحتمالات، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات.