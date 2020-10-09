شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين روسيا والسويد وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط منتخب روسيا وديا أمام ضيفه المنتخب السويدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيب آرينا" ضمن استعدادات المنتخبين لمباريات دورى الأمم الأوروبية. سجل الكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد الهدف الأول فى الدقيقة 21، وأضاف ماتياس يوهانسون الهدف الثانى فى الدقيقة 73، فيما أحرز الكسندر سوبوليف هدف منتخب روسيا الوحيد فى الدقيقة الأخيرة. ويستعد منتخب روسيا لمواجهتى تركيا والمجر يومى الأحد والأربعاء المقبلين، فيما يواجه منتخب السويد منتخبلى كرواتيا والبرتغال فى نفس اليومين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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