شكرا لقرائتكم أسوان يرصد 25 ألف جنيه مكافأة البقاء فى الدورى ويراجع 3 عروض لهداف الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى، اجتمع باللاعبين فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز الثمين الذى حققوه على حرس الحدود فى الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، لسضمن أسوان البقاء فى الدورى الممتاز، وأعرب لهم عن امتنانه لجهودهم على مدار موسم صعب، ووعدهم بصرف مكافآت مادية تصل إلى 25 ألف جنية لكل لاعب.

واصل أمين فى تصريحات خاصة، سنفتح ملف العروض فى الفترة المقبلة لمناقشتها، ومن بينها ثلاث عروض لفادى فريد مهاجم الفريق أبرزها من نادى إنبى.

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ودخل الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد كشري ولاعبي الفريق فى فرحة هسترية بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ، وضمان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد الوصول إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر .

نجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، أما أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى .

وبهذه النتيجة ، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمي بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما استمر حرس الحدود فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر في 14 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، ويقترب من الهبوط إلى بطولة الدورى .