شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: منتخب مصر يواجه توجو 14 و17 نوفمبر المقبل بتصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد عضو لجنة تنظيم البطولات فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن موعد مباراة مصر و توجو 14 نوفمبر المقبل، في التاسعة مساءًا على إستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون مطلع 2022، وسيديرها طاقم تحكيم من رواندا.. وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق، أن مباراة توجو و مصر في الجولة الرابعة يوم 17 نوفمبر القادم أيضًا، في الرابعة عصرًا في لومي عاصمة توجو، ويديرها طاقم تحكيم من السنغال.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

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ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادًا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن القميص الجديد للمنتخبات الوطنية المصرية التى سترتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020/21، مستوحاة من الثقافة المصرية، وتتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.