شكرا لقرائتكم الغندور: مفيش زملكاوي هيشجع الأهلي ضد بيراميدز.. وهل إيقاف عاشور بسبب وليد سليمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حمل الإعلامي خالد الغندور الاجهاد الكبير الذي سيطر على أداء الزمالك في مباراته ضد وادي دجلة في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وهو ما ظهر في عدم قدرتهم على الجري بمباراة وادي دجلة.
قال في تصريحات لقناة الزمالك: اي فريق في العالم به لاعبين سوبر ولاعبين مهاريين ولاعبين مجتهدين ولاعبين عادية والزمالك يفتقد لاعبين مهمين مثل بن شرقي وأوباما وفرجاني ساسي.
تسائل: ما سبب ايقاف امام عاشور وما حيثيات قرار ايقافه هل ما حدث عشان ضرب وليد سليمان في السوبر؟، مضيفا: الإعلام دائما يصدر أن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط رغم أن اتحاد الكرة لم يحقق مع الزمالك في الواقعة والزمالك لم ينسحب من المباراة بل الأتوبيس تأخر عن الوصول للاستاد
شدد: خصم 3 نقاط في حالة الانسحاب ولكن الزمالك لم ينسحب من مباراة القمة ولكن كان هنا ظروف طارئة.
أضاف: مفيش زملكاوي هيشجع الأهلي في مباراته ضد بيراميدز الزملكاوي مش هيشجع غير الزمالك.
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