شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى خطابا من كاف بموعد مباراتى منتخب مصر أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.. صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.

وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال.

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من ناحية أخرى، قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادًا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن القميص الجديد للمنتخبات الوطنية المصرية التى سترتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020/21، مستوحاة من الثقافة المصرية، وتتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.