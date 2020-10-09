شكرا لقرائتكم صربيا وأسكتلندا تقتربان من كأس أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل منتخبا صربيا و أسكتلندا حلمهما بالصعود لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما تغلبا على منتخبي النرويج وإسرائيل على الترتيب اليوم الخميس بالدور الفاصل المؤهل للمسابقة القارية اليوم الخميس.

وفاز منتخب صربيا 2 - 1 على ضيفه منتخب النرويج بعد الوقت الإضافي، فيما تغلبت أسكتلندا 5 / 3 على إسرائيل بركلات الترجيح ليلتقي المنتخبان الصربي والأسكتلندي سويا في 12 نوفمبر القادم، لتحديد المنتخب الصاعد منهما لبطولة (يورو 2020)، التي تأجلت لصيف العام المقبل، بعدما كان مقررا إقامتها الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد – 19.

في العاصمة النرويجية أوسلو، تقدم منتخب صربيا بهدف عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 81، لكن ماتياس نورمان سرعان ما تعادل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 88، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، ويلجأ المنتخبان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين. حسم المنتخب الصربي المواجهة لصالحه خلال الوقت الإضافي، بعدما عاد سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 103.

وفي أسكتلندا، خيم التعادل السلبي على لقاء المنتخب الأسكتلندي مع ضيفه منتخب إسرائيل في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الأسكتلندي.

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وخاض 16 منتخبا فعاليات هذا الدور الفاصل، حيث أقيمت اليوم ثماني مباريات في المرحلة الأولى من هذا الدور الفاصل بواقع مباراتين في كل مسار من المسارات الأربعة التي قسمت إليها فعاليات الدور الفاصل.

والتقي المنتخب الأيسلندي نظيره الروماني كما لعبت بلغاريا مع المجر في المسار الأول حيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين للحصول على إحدى بطاقات التأهل لكأس الأمم الأوروبية.

وانطبق هذا أيضا على المسارات الثلاثة الأخرى، حيث لعب المنتخب البوسني مع منتخب أيرلندا الشمالية، والمنتخب السلوفاكي مع نظيره الأيرلندي في المسار الثاني.

وواجه المنتخب الاسكتلندي نظيره الإسرائيلي، ولعب المنتخب النرويجي مع نظيره الصربي في المسار الثالث، في حين شهد المسار الرابع مباراتي مقدونيا الشمالية مع كوسوفو، وجورجيا مع بيلاروس.