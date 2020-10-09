شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يعتمد استمرار التغييرات الخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل نتائج اجتماعه الذي أقيم يوم الخميس، وأصدر خلاله عدة قرارات منها الاستمرار على التغييرات الخمسة خلال المباريات وتعيين عبدالعزيز العريفي نائبا لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق.

ونوقشت خلال الاجتماع عدة ملفات منها استعراض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، وتعيين عبدالعزيز العريفي، عضو لجنة الانضباط والأخلاق نائبا لرئيس اللجنة وتعيين محمد الرشيد عضوا في اللجنة نفسها.

واعتمد خلال الاجتماع استمرار تمكين المدرب السعودي من العمل الميداني بالإضافة إلى اعتماد الاتحاد التعديلات المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين والتي شملت استمرار التغييرات الخمسة لكل فريق في المباراة، وجواز إشراك لاعبين سعوديين من المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى سواء كانوا محترفين أو هواة بشرط تسجيلهم من خلال النظام الإلكتروني.

وأضاف بيان الاتحاد: الموافقة على تمديد الاتفاقية الموقعة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، واعتماد خطة عدد الأندية في المسابقات المحلية للمواسم المقبلة، واستحداث إدارة للمراقبين لمراقبة المباريات، وتكليف معيض الشهري مشرفا لها.