شكرا لقرائتكم إنجلترا تعبر ويلز بثلاثية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه منتخب ويلز في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف حمل توقيع لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 26، فيما أضاف زميلاه كونور كودي وداني إنغز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و63 على الترتيب.

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفيه منتخبي بلجيكا والدنمارك يومي الأحد والأربعاء القادمين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الأسود الثلاثة) المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب (بلجيكا) المتصدر، بعد مرور أول جولتين من المجموعة.

في المقابل، يلعب منتخب ويلز خارج ملعبه مع منتخبي أيرلندا وبلغاريا في نفس اليومين، في إطار المجموعة الرابعة للقسم الثاني بالمسابقة القارية، حيث يتربع الفريق على الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب فنلندا.