شكرا لقرائتكم خبر عن شقة رونالدو تتعرض للسرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرّضت شقة البرتغالي كريستيانو رونالدو بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، واستغل المشتبه به، باب المرآب الذي كان مفتوحاً أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى.
وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي،وبعض الأشياء غير باهظة الثمن، وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف إلى المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.
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