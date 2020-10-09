ريجكامب: طريق شائك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الروماني ريجكامب المدير الفني لفريق الوصل إن رحلة «الأصفر» في كأس الخليج العربي ستكون صعبة، مشدداً على أن النظام الجديد سيعطي المسابقة طابعاً مميزاً، وتحدث عن حالة الوصل فقال: «لقد عملنا كثيراً في الفترة السابقة، على مدى 3 أشهر أدينا التدريبات ولعبنا مباريات ودية، ونأمل أن يكون الفريق جاهزاً لخوض المباريات الرسمية.

وأضاف: «كانت مرحلة التحضير صعبة لأن الأجواء حارة، الآن سنبدأ الموسم الجديد، ونأمل أن يكون الفريق في المستوى المأمول، وأن يعكس الصورة الجيدة والمستوى الذي يرضي الطموحات».

وعن نظام المسابقة الجديد، قال: «البطولة ستكون صعبة وأكثر إثارة هذا الموسم، بالنسبة لنا مسار الفريق من أجل الوصول إلى النهائي سيكون في غاية الصعوبة، وسنلاقي أول 5 فرق في الدوري، وهذا تحد بالنسبة لنا، وهذه تجارب جيدة وتحضير مميز».