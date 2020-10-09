3 ورش فنية في الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامجاً تدريبياً لمدربي المراحل السنية في أندية الإمارة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، من خلال ثلاث ورش عمل، بمشاركة ما يقارب 50 مدرباً ومدربة في الألعاب الجماعية والفردية.
والأولى لكرة الطاولة يوم 17 أكتوبر الجاري في الصالة الرياضية بنادي المدام،والثانية لكرة الطائرةيوم 18 الجاري بنادي الذيد،والثالثة في كرة اليد يوم 24 أكتوبر في الصالة الرياضية بنادي مليحة.
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