قـمـة مبـكـرة بـيـن الـوحـدة والـوصـل فـي اسـتـاد آل نـهيان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يكتمل، مساء اليوم، عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بإقامة 3 مباريات في ختام الدور الأول، حيث يلتقي الوحدة مع الوصل، بينما يستقبل شباب الأهلي الظفرة، على أن يلتقي العين مع خورفكان.

ويشهد استاد آل نهيان في التاسعة مساءً، أول قمة محلية،بين الوحدة والوصل، وسيفتقد العنابي خدمات الدوليين: خليل إبراهيم، طحنون الزعابي، محمد برغش، فارس جمعة، وخميس إسماعيل، إضافة إلى الكونجولي مبوكو المصاب.

ويعول الفريق على تألق البرازيلي لوفانورإلى جانب القائد إسماعيل مطر، بينما قد يسجل خط الدفاع الظهور الأول للاعب أحمد راشد بعد غياب عام ونصف العام.

أما الوصل الذي تمسك بمدربه ريجكامب،فقد أعاد قيد البرازيلي رونالدو منديز، وتخلى عن ويلتون سواريز للشارقة وتعاقد مع مواطنه جواو بدلاً منه.

Advertisements

وسيتولى البرازيلي نيريس قيادة الدفاع مع عبدالرحمن صالح وعبدالرحمن علي، على أن يتولى الأرجنتيني أوروز مسؤولية صناعة اللعب مع حبوش صالح، وقد تجد العناصر الجديدة، لاسيما حسن إبراهيم، فرصة المشاركة في تشكيلة اليوم التي يغيب عنها فابيو ليما.

يستقبل شباب الأهلي في السادسة والنصف مساءً،الظفرة في موقعة صعبة،ويتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب منتخب الرأس الأخضر هيلدون راموس، ومعه البرازيلي إدواردو، بينما سيفتقد المدير الفني الإسباني زاراجوسا خدمات الدوليين محمد مرزوق وحارب عبدالله سهيل ووليد عباس وعبدالعزيز هيكل ويوسف جابر، وتم استبعاد أحمد خليل بسبب الإصابة.

ويتولى السوري محمد قويض قيادة «فارس الغربية» مؤقتا، بانتظار تسلم الصربي فيسيلينوفيتش المسؤولية عقب اللقاء، ويعاني الظفرة غياب مسعود سليمان ومحمد الجنيبي بسبب الإصابة، وسيكون الرهان على المغربي عصام العدوة، والأردني ياسين البخيت، والهولندي راشوفيل، في الوقت وستتركز الأنظار على البرازيلي دينلسون الذي سيخوض أولى المباريات بقميص الظفرة.

يستقبل العين في السادسة والنصف مساءً، على استاد هزاع بن زايد خورفكان، في بروفة لموقعة الفريقين في الجولة الأولى من الدوري .

ويسعى العين ليصالح جماهيره بعد المستوى المتواضع آسيوياً، وحافظ الزعيم على تواجد الثلاثي الياباني شيوتاني والكازاخستاني إسلام خان والهداف لابا كودجو، وتعاقد مع الأنجولي ويلسون إدواردو، وعلى المستوى المحلي اكتفى بالتعاقد مع فهد حديد، وضم البرازيلي إيريك في خانة المقيم.

أما خورفكان الذي تعاقد مع البرازيلي زاناردي مدرب النصر السابق، فقد أجرى سلسلة من التعاقدات، فضم من النصر خالد جلال، وعامر مبارك، وهزاع سالم، كما تعاقد مع جمعة ربيع، وفلاح وليد، والثنائي سالم علي وسالم العيدي، وسيراهن الفريق بقوة على قدرات الرباعي البرازيلي بالفريق.