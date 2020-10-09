كلباء يفاجئ الجزيرة وبني ياس يقترب من ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة 2-1، مساء أمس ، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، ويلتقي الفريقان في الإياب يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وافتتح التوجولي ملابا مهاجم كلباء التسجيل لفريقه «ق 23» وتطور أداء الجزيرة في الشوط الثاني، فتعادل «ق 60» من ركلة حرة مباشرة سددها الصربي ميلوس، فارتطمت بالعارضة وسكنت شباك أصحاب الأرض،

وكانت المباراة في طريقها للتعادل بهدف لكل فريق لكن العملاق التوجولي تمكن من تحويل الكرة العرضية لزميله أحمد عبدالله جشك داخل الشباك معلناً عن هدفه الثاني في المباراة، ليخرج النمور بأولى ثلاث نقاط ستكون دافعاً للفريق في جولة الإياب، والجزيرة من دون نقاط.

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وفي مباراة ثانية اقترب بني ياس من التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعد فوزه على مستضيفه حتا 2-0، ليسهل من مهمته في لقاء العودة.. وافتتح البرازيلي جواو بيدرو، التسجيل مبكراً للسماوي «ق 4» بعد انطلاقة بمجهود فردي من الجانب الأيسر، وبتسديدة صاروخية أرضية سكنت في شباك حتا.

وتمكن محمد الحمادي من تسجيل الهدف الثاني لبني ياس «ق 39» برأسية مثالية قابل بها عرضية ساقطة لعبها زميله جواو فيكتور، لينهي بني ياس المباراة لمصلحته من الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وفي المباراة الثالثة فاز الفجيرة على ضيفه عجمان بهدف لمحترفه التونسي فراس بن عربي «ق36» من تسديدة مباغتة اصطدمت بوليد اليماحي المدافع الأيسر للفريق البرتقالي، عجمان، واستقرت في شباك علي الحوسني، وفي الشوط الثاني تواصل الأداء سجالاً بين الفريقين، وفي ربع الساعة الأخيرة شكل عجمان ضغطاً هجومياً كبيراً على جبهة دفاعات الفجيرة، ولكن فرقة الذئاب نجحت في المحافظة على التوازن الدفاعي إلى أن انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف التونسي بن عربي، وقبل نهاية المباراة بدقائق اشهر الحكم يوسف الشمالي البطاقة الحمراء في وجه اأيمن الرمادي مدرب عجمان، كأول حالة طرد في الموسم.