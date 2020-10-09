مالابا يقود كلباء لعبور الجزيرة في انطلاقة كأس الخليج العربي

قاد التوجولي مالابا فريقه اتحاد كلباء إلى فوز غال، جاء في الدقيقة 90 على ضيفه الجزيرة 1/2 في انطلاقة جولة الذهاب لمسابقة كأس الخليج العربي، كانت المباراة في طريقها للتعادل بهدف لكل فريق، لكن العملاق التوجولي تمكن من تحويل الكرة العرضية لزميله جشك داخل الشباك معلناً عن هدفه الثاني في المباراة، ليخرج النمور بأولى ثلاث نقاط ستكون دافعاً للفريق في جولة الإياب، فيما احتفظ الجزيرة برصيده خالياً من النقاط.

بدأ الشوط الأول بسيطرة كلباوية وتفوق واضح، عبر امتلاك منطقة الوسط وزمام المبادرة وشن عدد من الهجمات المبكرة قبل أن ينجح التوجولي مالابا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 22 مستثمراً الكرة البينية الرائعة التي أرسلها ماجد راشد وحولها ببراعة على يسار الحارس عبدالرحمن العامري، الهدف المبكر أعطى أصحاب الأرض الثقة والاطمئنان وجعل الفريق يميل للعب الاستعراضي عبر الكرات الطولية والعرضية غير المجدية، في المقابل الجزيرة الذي ظهر متأثراً بغياب عناصره الدولية واعتماده على الثنائي الأجنبي الصربي ميلوس والجنوب إفريقي سيريرو بجانب عدد من لاعبيه الشباب والمقيمين، لم تكن له خطورة تذكر عدا بعض المحاولات الفردية الخجولة التي نجح الدفاع الكلباوي في إفشالها لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف.

وفاجأ الجزيرة أصحاب الأرض بهدف التعادل مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 60 سجله الصربي ميلوس كوسانوفيتش من ضربة حرة مباشرة وضعها في سقف المرمى، ليعاود الفريق الكلباوي محاولاته مجدداً خاصة مع دخول الوافد الجديد السويسري مارياني، لكن أغلب الكرات افتقدت للمتابعة والتركيز قبل أن يظهر القناص مالابا وينجح في خطف هدف الفوز الغالي عند الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز كلباء 1/2.

أدار المباراة طاقم تحكيمي بقيادة يحيى الملا حكم ساحة وعاونه على الخطوط علي النعيمي وجاسم العجمي وإبراهيم سلطان الحكم الرابع وأحمد راشد مقيم الحكام وحمد الشيخ مراقب المباراة.