الشارقة يفوز على العروبة ودياً 3/5

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، فوزاً على ضيفه العروبة في المباراة الودية الإعدادية للموسم الجديد، والتي جمعت الفريقين باستاد خالد بن محمد بالحزانة مساء الخميس، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، سجل أهداف الشارقة مدافع العروبة في مرماه (د 4)، سالم صالح (د 9، 68)، طارق الخديم (د 34)، جوستافو مولر (د 57).

وكان الشارقة قد دفع بقائمة من لاعبي الصف الثاني في المباراة مع مشاركة عبدالله غانم ومحمد عبدالباسط في الشوط الأول.

لم ينتظر الشارقة كثيراً ليتقدم في المباراة عن طريق هدف عكسي لمدافع العروبة في مرماه في الدقيقة 4 قبل أن يعزز سالم صالح تقدم الملك في الدقيقة 9 بتسجيل الهدف الثاني، ليميل الشارقة للتراجع قليلاً والاحتفاظ بالكرة وهو ما أغرى العروبة بالتقدم والهجوم، وجاءت أخطر فرص الضيوف في الدقيقة 20 من الانفراد الكامل لمهاجم العروبة، لكن درويش أحمد أبطل الهجمة، وينجح الضيوف في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 27، وتحرك الشارقة بقوة بعد هدف العروبة ومن كرة بذل فيها طارق الخديم مجهوداً كبيراً وراوغ أكثر من لاعب بمهارة عالية قبل أن يضعها في الشباك هدف ثالث في الدقيقة 34 انتهى عليه الشوط الأول.

أجرى الشارقة العديد من التبديلات بين الشوطين، مع تثبيت بعض العناصر مثل: الخديم وسالم صالح وتمكن المدافع البرازيلي المتقدم جوستافو مولر من تسجيل الهدف الرابع بضربة رأسية بعد العرضية التي نفذها عبدالرحمن جمعة بإتقان على رأس مولر، واختتم سالم صالح أهداف الشارقة بتسجيله الهدف الخامس والثاني له مستغلاً تقدم الحارس من مرماه، ليسدد الكرة من منتصف ملعب الخصم، ليحرز الهدف الخامس للشارقة.

وأشرك مدرب الشارقة القادم الجديد مهاجم الفريق البرازيلي المقيم دييغو سيلفا في الدقيقة 72 وظهر اللاعب بمستوى جيد، وتحرك في الخط الأمامي، لكن الفريق كان قد تراجع بشكل عام مكتفياً بالنتيجة الكبيرة ليسجل العروبة هدفين في الدقيقة 72 و 90 قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية بفوز الشارقة بنتيجة 3/5.