دبي تستضيف سباق «هيرو العالمي للدراجات الجبلية» في حتا مارس المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم جولة «هيرو دبي حتا»، وهي الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وستقام منافساتها في المسارات الجبلية بمنطقة حتا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2021.وتعد رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي تحظى باهتمام وتشجيع كبيرين في دبي، سواء على صعيد استقطاب المنافسات العالمية الكبرى، أو على مستوى الممارسة المجتمعية، حيث وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية عبر تطوير التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع كافة مكونات المجتمع على ممارستها.

المحطة الأولى

وتصنف بطولة «هيرو» بين السباقات الأصعب في العالم، وستكون منطقة حتا المحطة الأولى في سلسلة هذا السباق العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في يونيو 2021، والثالثة في تايلاند في 25 سبتمبر 2021، وهو أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتشارك فيه نخبة من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية الجبلية.

ويتضمن السباق عدة فئات، منها فئة المحترفين 60 كيلومتراً، وأعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها المتسابقون هي 1600 قدم، والفئة الثانية تصل إلى مسافة 30 كيلومتراً بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، وهناك فئة مخصصة للأطفال وأخرى للهواة. ويشارك في هذه السلسلة أكثر من 4000 متسابق من حول العالم يتطلعون جميعاً للفوز بلقب البطولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن باب التسجيل مفتوح أمام الراغبين في المشاركة في مختلف فئات سباق «هيرو دبي حتا»، سواء للمحترفين أو الهواة أو ضمن فئة الأطفال، ويمكن التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات عن السباق عبر زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي: www.heroworldseries.com.