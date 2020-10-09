بيدرو: العين قادر على تحقيق أهدافه.. ومواجهة خورفكان صعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين: «العين فريق كبير ولديه تقاليده وثقافته الخاصة والتي تتمثل في المنافسة على جميع الألقاب والفوز في كل المباريات، ولتحقيق أهدافنا فنحن مطالبون بأن نتمتع بالمستوى العالي من المهارة كفريق، ومن وجهة نظري أعتقد أننا قادرون على تقديم الأفضل حتى في اختياراتنا للاعبين، وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق أهدافنا وأنا المدير الفني المسؤول عن الفريق، وتلك هي آخر المستجدات وعلينا التعايش معها».

وأضاف: «ندخل الموسم الجديد وندرك جيداً أن الأمر يختلف بالنسبة لنا خصوصاً بعد فترة توقف امتدت لسبعة أشهر، إذ لم تكن الاستعدادات سهلة بالنسبة لنا، حيث بدأنا في شهر يوليو وخضنا عدة حصص تدريبية ضمن مجموعات صغيرة قبل أن نلعب مباريات ودية، ولم نستطع إقامة المعسكر الخارجي نظراً للجائحة، وأنهينا مشاركتنا في البطولة الآسيوية بعد أن لعبنا أربع مباريات في تسعة أيام، وشخصياً سعيد جداً بمردود عناصر الفريق خلال هذه البطولة».

وعن وضع اللاعبين لابا كودجو وويلسون إدواردو، قال: «لابا في وضع جيد وكما تعلمون بعد انقطاع استمر ستة أشهر بذل جهداً كبيراً في أربع مباريات ضمن البطولة الآسيوية خلال تسعة أيام فقط، وسعيد جداً بقرار المدرب الوطني لمنتخب توجو عدم إضافة اسمه للتشكيلة الرئيسية، وسيتلقى العلاج قبل أن نمحنه فرصة للاستشفاء استعداداً للمباراة القادمة».

وأردف: «وبالنسبة للاعب ويلسون، لن يلعب ضمن صفوف منتخبه الوطني هذه المرة، وسيبقى معنا لاستكمال فترة العلاج، حيث إنه لم يكن في مستواه الطبيعي خلال المباراتين الأخيرتين ولم نكن نود المخاطرة به خلال البطولة الآسيوية حتى لا يتعرض للإصابة، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة القادمة جنباً إلى جنب مع اللاعب شيوتاني».

وعن الاستعدادات للقاء خورفكان، قال: «سنواجه خورفكان في ظل غياب الدوليين ولدينا بعض اللاعبين المصابين، والمؤكد أنه لا توجد مهمة سهلة في عالم كرة القدم، خورفكان فريق جديد كلياً، وهذا يعني أننا أمام تحديات مختلفة، خاصة أننا نفتقد إلى جهود 10 لاعبين سيكونون خارج التشكيلة الرئيسية للفريق، وهو التحدي الذي نواجهه في الفريق، ولكن المباراة ستكون فرصة للاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار كي يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وأن لدينا فريقاً جيداً وسنقاتل من أجل الفوز في جميع المسابقات التي سنشارك فيها، تعثرنا قليلاً ولكننا سنعود إلى المسار الصحيح مرة أخرى».

وفيما يتعلق بمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، قال: «الحقيقة المنتخبات لديها عمل، ولكن على إدارات المنتخبات أن تعرف أنه ليس لدينا وقت كبير وعلينا الأخذ في الاعتبار احتمالية إصابة اللاعبين أثناء مشاركتهم في تدريبات ومباريات المنتخبات، وهذه هي الرسالة التي كنت أحاول إيصالها لمدربي هذه المنتخبات، وهذا ينطبق على المنتخب الوطني، فلدينا خمسة لاعبين مشاركين في المنتخب، وأعتقد أن الأمر الأهم الآن هو عودة هؤلاء اللاعبين للفريق بأقرب فرصة».