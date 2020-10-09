زاراجوسا: شباب الأهلي يمتلك فريقين.. ونواجه الظفرة لتحقيق البداية السعيدة

أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي جاهزية فريقه لخوض مباراته أمام ضيفه الظفرة، على أرض استاد راشد ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي،مشيراً إلى أن الفوز على الظفرة هدف جميع اللاعبين، لتحقيق البداية السعيدة للموسم الجديد.

وأضاف: «فريقي في منتهى الجاهزية، والمشاركة القوية في دوري أبطال آسيا أفادته كثيراً،وأسهمت في إعداده للموسم بالشكل المطلوب، والشخصية التي أظهرها اللاعبون تجعلنا متفائلين بتقديم موسم قوي، واستعداداتنا جيدة وخوض الفريق 4 مباريات في البطولة الآسيوية كان أمراً جيداً بلاشك».

وعن الغيابات في ضربة بداية الموسم، قال: «لدينا بعض الغيابات تتمثل في انضمام 6 لاعبين للمنتخب بجانب أحمد خليل وماجد حسن اللذين يخضعان لجلسات علاجية، بالإضافة إلى عزيز جاييف المنضم لمنتخب بلاده، ولكن الغيابات لن تؤثر فينا، فأنا أمتلك فريقين وليس لدينا أي مشكلة وسيزيد من قوتنا المنضمان حديثاً كارتابيا وراموس».

وأشاد زاراجوسا بالتعديل الجديد الذي يمنح فرصة التبديلات الخمسة، وتابع: «التبديلات الخمسة تمنح فرصاً للاعبين للمشاركة وهي مفيدة لنا ولجميع الفرق، خصوصاً أننا نستهل الموسم في درجة حرارة مرتفعة نسبياً».

ومن جهته، أعرب الأرجنتيني كارتابيا عن سعادته بالعودة مجدداً لصفوف الفرسان وخوض موسم جديد، مشيراً إلى أن لديه طموحات وأحلاماً كبيرة مع الفريق.

وأضاف: «سعادتي كبيرة بالعودة إلى فريق شباب الأهلي الذي أعتبره عائلتي، وقد شعرت بحرارة ودفء الاستقبال منذ اللحظة الأولى لعودتي، ولدي الكثير لأقدمه هذا الموسم، ومباراتنا الأولى مع الظفرة، وهو فريق نعرفه كما يعرفنا جيداً، ونأمل في الفوز بنقاط المباراة، لتكون بداية سعيدة للموسم».

وعن فترة وجوده في إسبانيا، قال: «كنت أتدرب يومياً للمحافظة على اللياقة تحت إشراف مدرب لياقة خاص، ولم أتوقف عن التمارين والتدريبات ونسبة تحضيري كانت جيدة، واكتملت مع انضمامي للفريق».