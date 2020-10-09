محمد قويض: الحذر سلاحنا أمام شباب الأهلي

وصف السوري محمد قويض المدرب المؤقت للظفرة، الموسم الجديد بالاستثنائي نسبة للظروف القاهرة التي تمر بالجميع، وقال: «استعدادات الفريق كانت جدية، ولكنها واجهت بعض التوقفات لفترة وجيزة، عاد بعدها الفارس إلى الاستعدادات وأدى 5 تدريبات قبل مواجهة اليوم».

وكشف قويض أن الفريق كانت لديه أفكار للمشاركة بفريق الرديف في هذه المباراة، لتفادي الإصابات قبل مباراة الفريق الأولى بالدوري، ولكن بعد الجلوس مع اللجنة الفنية ورئيس شركة الظفرة لكرة القدم، ونزولاً عند رغبة اللاعبين، قرر الجميع المشاركة بالفريق الأول بالرغم من أن الجاهزية الفنية والبدنية غير مثالية ولكنها مقبولة.

وعن شباب الأهلي منافسه في المباراة قال: «سنواجه فريقاً قوياً وطموحاً ويلعب على كل البطولات، وقادماً من مشاركة خارجية ولديه لاعبون مميزون، ويملك فريقاً آخر جاهزاً رغم غياباته، لكن لاعبي الظفرة سيدخلون المباراة بحذر لتحقيق الفوز».

وكشف قويض غياب ثلاثة لاعبين عن الظفرة بداعي الإصابة ولكنه شدد على إرادة وإصرار اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن وجهته المقبلة بعد انتهاء تكليفه بنهاية هذه المباراة، قال قويض إنه ابن النادي وسيكون متواجداً في اللجنة الفنية بصفة مستشار، موضحاً أنه دائماً جاهز لخدمة النادي من أي موقع.

من جانبه قال محمد سيف مدافع الظفرة، إن الفريق جاهز للمباراة بالرغم من الظرف الاستتثنائي الذي يمر به الجميع، وأشار إلى أن البداية مع فريق بقيمة وحجم شباب الأهلي تعتبر اختبارا صعبا، ولكن الفريق يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في تحقيق طموحاته هذا الموسم.

وعن رحيل بعض نجوم الفريق، أوضح أنهم بلا شك كانت لهم بصمة مع الفريق ولكن الفريق يملك عناصر جيدة بذات المستوى وقادرة على مواصلة المشوار.