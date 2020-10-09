رازوفيتش: الوحدة بوابة للبطولات ولا أقدم الوعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للوحدة، الذي يشرف على أول مباراة رسمية له مع العنابي، رغبة الفريق في الظهور بشكل جيد عندما يواجه الوصل غداً الجمعة، وقال: «عشنا لحظات صعبة قبل الانطلاقة، أعتقد أننا في مستوى جيد نوعاً ما رغم أننا لا نزال نحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد، ولكننا نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباراة».

وأضاف: «أعرف الوصل ومدربه جيداً، المنافس خاض وديات أكثر من فريقنا، وقد يتفوق علينا من الناحية البدنية، وأيضاً فريقنا جاهز للمواجهة، المباراة الأولى في الموسم مهمة، لأنها ستكشف الكثير من المعلومات عن الفريق».

وتابع: «العمل في فريق مثل الوحدة بوابة لتحقيق البطولات، ولكني لا أعد بشيء، وكل ما أستطيع أن أعلنه هو الحرص على العمل بأفضل صورة ممكنة، لتطوير أداء الفريق، ومحاولة تحقيق الطموحات».

وكشف عن ثقته بالمجموعة الحالية في الفريق، مؤكداً أنه يفكر بشكل إيجابي في التعاطي مع الإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أنه لم يصل بعد إلى التشكيلة المثالية التي يخوض بها المباريات، وهذا يحتاج إلى الوقت من أجل تحقيقه.

ومن جانبه، قال البرازيلي هنريكي لوفانور مهاجم الوحدة إن مواجهة فريق الوصل صعبة لكونه فريقاً منظماً، مؤكداً على رغبة العنابي بالمنافسة على البطولة، لأن هذا الوضع هو الذي يليق بالفريق الكبير.

وشدد لوفانور على رغبة اللاعبين في تقديم الأفضل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، موضحاً أنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع الفريق، وسيعمل على تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الطموحات وإسعاد جمهور العنابي.