«الدراجات» يعلن قائمة المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للدراجات الخميس قائمة المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، في فئات الرئيس والعضوية والعضوية النسائية، وذلك عقب إغلاق باب الترشح يوم الخميس الماضي وفقاً للجمعية العمومية ولجنة الانتخابات.

وأكدت لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات أنه تم اعتماد كل من المرشحين نورة الجسمي مرشحة نادي النصر لمنصب الرئيس، ومنصور جمعة بوعصيبة مرشحاً عن نادي شباب الأهلي لمنصب الرئيس أيضاً.

وفي فئة العضوية ترشح 6 أعضاء، فيما تم استبعاد مرشح واحد، وضمت القائمة كلا من: ياسر الدوخي مرشح نادي الشارقة، وحارب عبدالرزاق آل علي مرشح نادي الجزيرة الحمراء، ونايف عبدالعزيز المنصوري مرشح نادي مسافي، وعبدالله الكعبي مرشح نادي مصفوت، ومحمد سند القبيسي مرشح نادي أبوظبي، وخليفة بن عمير مرشح نادي العربي.

وعلى المقعد النسائي ترشحت كل من إليازية سلطان السويدي من نادي الجزيرة الحمراء، وخلود جمعة الظاهري من نادي الفجيرة.

وأكدت لجنة الانتخابات أن باب الطعن سيفتح يوم الأحد المقبل، على أن يغلق يوم 15 أكتوبر الجاري، فيما تصدر لجنة الطعون قرارتها إن وجدت يوم 21 أكتوبر الجاري، تهميداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في اليوم التالي بتاريخ 22 أكتوبر، وذلك قبل موعد الانتخابات المحددة سلفاً يوم 25 من الشهر نفسه في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.