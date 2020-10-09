شكرا لقرائتكم خبر عن كايو زاناردي: مواجهة العين صعبة للغاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عبر كايو زاناردي مدرب خورفكان عن أمله في تقديم فريقه مباراة جيدة أمام العين، عندما يحل ضيفاً عليه مساء الجمعة. وأوضح أنه لم يحصل على فرصة كافية لتنفيذ خططه وأفكاره؛ لأنه تولى مهمة تدريب الفريق قبل فترة قصيرة وأشرف عليه في خمس حصص فقط.
وأضاف: «الأمور جيدة، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين في الظهور بمظهر مشرف، ستكون مباراة صعبة أمام فريق كبير، لكننا نتطلع إلى نتيجة إيجابية».
وذكر كايو أن معرفته بعدد كبير من لاعبي الفريق والأجانب سهلت مهمته نوعاً ما. وعن مدى جاهزية ريكاردينيو قال إنه ليس جاهزاً تماماً؛ لأنه لم يخض حصصاً تدريبية كافية.
من جهته، اعتبر محمد يوسف حارس مرمى النسور، أن مباراة اليوم مهمة للغاية. وقال إن فريقه يخطط لبداية قوية. وأضاف: «استعددنا جيداً للمواجهة، خضنا فترة إعداد ناجحة، وأعتقد أن الفريق وصل إلى مرحلة طيبة من الانسجام».
وتابع: «لاشك في أن البداية الجيدة ستكون عاملاً معنوياً محفزاً قبل أن يفتتح الفريق مشواره في الدوري».
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